VALORANT: acquisto milionario per i campioni del Masters di Reykjavìk

I Sentinels, campionissimi del VCT Masters di Reykjavik, primo evento LAN della storia di VALORANT, si sono fatti un regalo. E che regalo: Tyson "TenZ" Ngo, MVP del torneo e attualmente uno dei migliori giocatori al mondo di VALORANT (IP che peraltro si appresta ad arrivare anche su dispositivi mobile).

In realtà il giocatore ha giocato proprio con i Sentinels il torneo, questo perché era in prestito dai Cloud9 a causa della sospensione di Sinatraa.

Il buyout per TenZ si attesterebbe sui 1.25 milioni di Dollari. Niente male, come investimento a lungo termine.

I Cloud9, inizialmente, hanno tentato di incassare ancora lo scorso marzo, chiedendo per il trasferimento del giocatore circa 2 milioni ma alla fine hanno optato per un prestito da 250.000 ai Sentinels fino alla fine di maggio.

Evidentemente ora i Sentinels hanno completato l’acquisto versando un ulteriore milioncino )anche se il CEO dei Clou9 ha affermato che l'accordo esisteva ancora prima dei Masters).

TenZ, 20 anni, è stato visto come una risorsa importante, tanto per l’economia in game della squadra quanto per ristabilire la stessa reputazione del team. Come dicevamo, TenZ è andato a sostituire Jay 'sinatraa' Won, travolto dallo scandalo molestie nei confronti della ormai ex fidanzata.