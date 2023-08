Valorant: Ben Affleck dispiaciuto per il nerf di Jett, ecco i suoi personaggi preferiti

Come vi abbiamo raccontato, sia Elon Musk che Ben Affleck erano presenti alle finali del campionato mondiale di Valorant, il popolare shooter in soggettiva dei creatori di League of Legends. Se al CEO di Tesla sono stati riservati fischi ed insulti, il noto attore è stato accolto positivamente e ha risposto ad alcune domande di fan e giornalisti.

Come testimoniano i filmati condivisi sui social, Ben Affleck si è fermato a chiacchierare con i suoi fan, che hanno chiesto a lui ed ai suoi figli - anch'essi presenti all'evento - del suo rapporto con il free to play. Stando a quanto dichiarato da William, il giovane figlio dell'attore, Affleck sarebbe un grande appassionato di Jett, eroina che però ha di recente subito un depotenziamento e che, per questa ragione, non rientra più nella cerchia dei suoi personaggi preferiti. A tal proposito, il personaggio pubblico ha svelato che i suoi personaggi preferiti sono al momento KAY/O e Raze. Sembrerebbe infatti che, almeno per il momento, Affleck non abbia un vero e proprio personaggio principale: questo forse perché in seguito al nerf di Jett sta ancora cercando una reale alternativa.

Prima di lasciarvi ai video delle interviste fatte a Ben Affleck e figli