Valorant, annuncio al Summer Game Festival! Diretta con Keighley il 21 maggio

Mentre la stagione dei The Game Awards 2020 è ancora lontana, Geoff Keighley è più attivo che mai, pronto a riservare alla platea videoludica continue sorprese nel corso dell'estate.

Il giornalista videoludico canadese ha infatti annunciato un nuovo evento streaming nell'ambito del Summer Game Fest, l'iniziativa che si propone di offrire continui aggiornamenti sulle novità dell'industria nel corso dell'intera stagione estiva 2020. Dopo aver ufficialmente ospitato Epic Games per la presentazione della prima tech demo dell'Unreal Engine 5, Geoff Keighley è pronto a tornare in diretta in data giovedì 21 maggio, questa volta in compagnia di Riot Games.

Nello specifico, ad affiancare l'ideatore dei The Game Awards troveremo il team responsabile dello sviluppo di Valorant. Col cinguettio che trovate in calce a questa news, viene dato appuntamento al pubblico per uno streaming, corredato di un misterioso annuncio, che prenderà il via alle ore 17:00 del fuso orario italiano. Di cosa si tratterà?



Attualmente Valorant è disponibile per il pubblico unicamente in forma di Closed Beta, con pubblicazione attesa nel corso di una generica "estate 2020": che il team sia pronto a svelare la data di uscita della versione definitiva del gioco? Per scoprirlo non resta che attendere poche ore, nel frattempo il successo del titolo è decisamente notevole, con grande movimento sul fronte dell'ESport in Valorant.