VALORANT, arriva nuovo agente Harbor: Riot spiega com'è nato

La recente rivelazione dell’agente Harbor su Valorant in occasione dell’Episodio 5 Atto 3 è giunta assieme a qualche dichiarazione riguardante lo sviluppo di tale personaggio: il team di Valorant Character e Narrative ha svelato qual è stata l’ispirazione per Harbor.

A parlarne in una recente intervista, come ripreso da Dexerto, è stato lo sviluppatore Ryan Clements che, nella giornata di ieri 17 ottobre 2022, ha proprio parlato della necessità di “qualcosa di diverso” rispetto al concetto occidentale di avventuriero e cacciatore di tesori. Per lui e per il resto del team, dunque, il nuovo agente è la rappresentazione autentica e realistica della cultura e del patrimonio indiani.

Clements ha spiegato che gli eroi della letteratura indiana sono molto più sfaccettati rispetto ai tradizionali eroi di Hollywood, e che questa tradizione andava celebrata e onorata in questo modo: “Quando abbiamo iniziato a lavorare su Harbor, l’India è tornata più volte nella nostra mente. Ci sono tonnellate di storia, cultura che dovrebbero essere celebrate e guardate quando si tratta di come creiamo agenti e rappresentiamo i giocatori di tutto il mondo”.

Con l’aiuto di colleghi sviluppatori indiani presenti in casa Riot Games e di un consulente accademico, infine, Harbor è nato nel rispetto di cultura, storia e giocatori del paese asiatico.

Parlando sempre di Valorant, ricordiamo che il titolo FPS sta per arrivare su mobile.