Valorant: arriva l'annuncio ufficiale della Closed Beta su PC, ecco come parteciparvi

Dopo i numerosi leak sulla Beta di Valorant, i vertici di Riot Games annunciano ufficialmente la data di inizio della Closed Beta di Valorant, descrivendo nel dettaglio le modalità di accesso a questa importante fase di test su PC.

Il colosso videoludico che ha dato forma agli universi digitali di League of Legends e Teamfight Tactics conferma che la prossima fase di Closed Beta di Valorant si terrà a partire dal 7 aprile in esclusiva su PC. A causa dell'emergenza Coronavirus, Riot non ha potuto provvedere a un lancio globale ma conferma la possibilità di accedere a questa Beta da parte dei giocatori in Europa, Canada, Russia, Turchia e Stati Uniti.

Nelle intenzioni esplicitate dalla Executive Producer di Valorant, Anna Donlon, c'è la volontà di estendere al maggior numero possibile di appassionati l'accesso alla Closed Beta dopo l'apertura pianificata per il 7 aprile.

Chi desidera partecipare a questa fase di beta testing a porte chiuse, deve registrare un account Riot e collegarlo a un account Twitch: fatto ciò, basterà seguire gli specifici streaming di Valorant che saranno messi in evidenza su Twitch da qui al 7 aprile. Nel corso della Closed Beta di Valorant potremo accedere a una selezione delle mappe, delle armi e dei personaggi che andranno a caratterizzare il titolo in estate, una volta raggiunta la versione finale su PC. Nel frattempo, sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro speciale su Valorant per andare alla scoperta del nuovo sparatutto tattico degli autori di LoL.