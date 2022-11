VALORANT, arriva il Bundle Ritorno // 2022 per aiutare il Riot Impact Fund

Anche quest’anno i giocatori di tutto il mondo hanno votato i loro modelli arma preferiti da includere in questo speciale bundle di beneficienza: ecco quindi Vandal Nettuno, Ghost Vendetta di Gaia, Operator Esilio e Spectre Magepunk!

Il bundle, lanciato a diversi mesi dal precedente pacchetto di skin Champions 2022, include in esclusiva un accessorio arma, una carta e uno spray Bundle Ritorno // 2022, tutto per una buona causa, dato che il 50% dei proventi derivanti dalla vendita dei modelli arma e il 100% di quelli degli accessori andranno in beneficenza tramite il Riot Impact Fund, in collaborazione con ImpactAssets.

Il Social Impact Fund è il motore no profit di Riot che alimenta i nostri sforzi collettivi per un impatto sociale globale. In collaborazione con ImpactAssets, il fondo consente ai giocatori di aiutare più persone in modo duraturo.

“Il Social Impact Fund è un'entità separata da Riot Games che ci permette di investire direttamente in organizzazioni di tutto il mondo che lavorano per risolvere alcuni dei problemi più impellenti del pianeta”, ha dichiarato Jimmy Hahn, responsabile senior di Social Impact. “Effettuare donazioni alle organizzazioni benefiche internazionali è un procedimento complicato e questo modello ci permette di raggiungere enti no profit per creare un impatto positivo nei luoghi in cui vivono i nostri giocatori. Per sua natura, il Social Impact Fund può aiutare le comunità di tutto il mondo. Questa struttura ci permette di proporre organizzazioni no profit ai nostri giocatori, di distribuire fondi in quasi tutti i paesi e di muoverci rapidamente quando si presentano delle opportunità”.

Il bundle, che avrà un prezzo di 6382 VP (scontato del 33%), include:

Vandal Nettuno (1775 VP)

Ghost Vendetta di Gaia (1775 VP)

Operator Esilio (1775 VP)

Spectre Magepunk (1775 VP)

Accessorio Ritorno // 2022 (975 VP)

Carta Ritorno // 2022 (775 VP)

Spray Ritorno // 2022 (675 VP)

Ecco come nasce il bundle Ritorno: “Nel 2021, il nostro team di Social Impact ha proposto al team di sviluppo di VALORANT di organizzare la nostra prima campagna di beneficenza all'interno di VALORANT. Dal momento che era la prima volta che ci rivolgevamo ai giocatori di VALORANT a questo proposito, volevamo essere certi di creare una campagna coinvolgente e positiva per la community. Insieme, abbiamo deciso di puntare sul bundle Ceneri della Fenice (un bundle di modelli arma e accessori votati dai giocatori di VALORANT), destinandone i proventi al Riot Games Social Impact Fund. Il nostro obiettivo per il bundle Ritorno (e per tutte le raccolte fondi all'interno del gioco) è dare ai giocatori la possibilità di donare in modo divertente e coinvolgente”.