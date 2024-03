Valorant: arriva Clove, l'agente che può continuare a giocare dopo la morte

Come ormai da tradizione, Riot Games ci ha concesso l'opportunità di giocare con qualche giorno d'anticipo rispetto all'uscita il nuovo aggiornamento di Valorant. Abbiamo quindi potuto fare in anteprima la conoscenza di Clove, l'agente che si unirà al roster dello sparatutto gratuito in concomitanza con il debutto dell'Atto 2 dell'Episodio 8.

La firma di Riot Games

Clove è un agente di origini scozzesi che il team di sviluppo ha realizzato con cura maniacale per i dettagli, fattore che contraddistingue Riot Games quando si tratta di caratterizzare un personaggio. Questa eroina è nata infatti dalla collaborazione fra il team di sviluppo ed un gruppo di consulenti professionisti che vantava persino un linguista: tale ricercatezza ha permesso di creare un personaggio autentico sia nel carattere che nell'accento, così da trasmettere a chi lo utilizza quelle che sono le sue origini. Non solo, la stessa fase di doppiaggio è avvenuta in uno studio ad Edimburgo, scelta che ha permesso ai doppiatori di immergersi in quell'atmosfera e agli sviluppatori di carpire qualche dettaglio in più dal setting scozzese.

La morte è solo l'inizio

Ciò che rende Clove uno degli eroi più unici tra quelli facenti parte del roster di Valorant è indubbiamente il suo kit. Il team di sviluppo ha forgiato questo agente con in mente un obiettivo ben preciso: fornire ai giocatori dello shooter competitivo un'alternativa valida ad Omen per tutti coloro i quali prediligono uno stile di gioco più aggressivo. E da questo punto di vista, questa fetta di appassionati non poteva chiedere di più, visto che Clove spinge i giocatori a scontrarsi a viso aperto con gli avversari, così da poter sfruttare al massimo tutto il suo potenziale. A differenza di altri agenti appartenenti alla sua classe, ossia quella degli Strateghi, Clove non è affatto adatta a restare nelle retrovie e sprona chi ne prende il controllo ad ingaggiare il nemico: nel caso in cui lo scambio di piombo dovesse andare a suo sfavore, non si passerà alla modalità spettatore. L'agente assume infatti la forma di spettro, durante la quale può eseguire svariate azioni e contribuire alla vittoria della squadra, ma procediamo per gradi.

La prima abilità del kit di Clove prende il nome di Stratagemma e si attiva con la pressione del tasto E. Una volta attivata la skill, a schermo appare una mini-mappa che l'agente può utilizzare per posizionare con precisione chirurgica i punti in cui generare nuvole viola che ostacolano la vista. La peculiarità di Stratagemma è che non solo può essere utilizzata normalmente, ma è anche attivabile quando Clove è nella sua forma spettrale. Qualcuno potrebbe pensare che si tratti di una skill eccessivamente forte, ma Riot Games ha pensato a tutto e, dopo approfonditi test, ha ritenuto che fosse sufficiente bilanciata per un motivo molto semplice: la creazione degli ostacoli visivi è limitata all'area limitrofa a quella del cadavere di Clove, quindi non è possibile andarsene a spasso per la mappa per infastidire il nemico.

L'unico agente in grado di tornare in vita

Perfettamente in linea con quelle che sono le caratteristiche dell'agente in arrivo con Valorant Episodio 8 Atto 2 è l'abilità legata al tasto C, ossia Ricostituente. Questa peculiare skill di Clove fa sì che i corpi senza vita dei giocatori avversari possano essere utilizzati per trarne vantaggio. È sufficiente avvicinarsi al cadavere del bersaglio mandato all'altro mondo e premere il tasto affinché la nostra agente scozzese possa assorbirne la forza vitale: questa speciale azione si traduce in un aumento temporaneo di salute e velocità. Anche in questo caso gli sviluppatori hanno pensato ad una meccanica aggiuntiva per rendere il tutto più bilanciato, infatti Clove può assorbire solo ed esclusivamente i nemici che ha eliminato personalmente o che sono stati almeno danneggiati da un suo attacco.

Al tasto Q è invece stata affidata Interferenza, un'abilità che consiste nel lancio di una sorta di proiettile dagli effetti speciali. Dopo aver equipaggiato la skill, Clove può puntare al bersaglio e fare fuoco per scagliare un frammento di essenza dell'immortalità: si tratta di un proiettile che esplode poco dopo l'impatto con una superficie o un nemico e deteriora chiunque venga coinvolto nel raggio della detonazione. La ciliegina sulla torta è Seconda occasione, la Ultima di Clove che si attiva con la pressione di X. Questa particolare abilità dell'agente è attivabile esclusivamente dopo la morte, poiché ha un funzionamento insolito rispetto a quelle che sono le skill degli altri operatori. Una volta premuto il tasto, Clove riassume temporaneamente la sua forma fisica e, impugnando un'arma da fuoco, deve eliminare un avversario o mettere a segno un assist entro pochi secondi: in caso di successo tornerà in vita e potrà continuare a giocare al fianco dei compagni, altrimenti morirà. Come avrete già intuito, è possibile sfruttare i benefici di Interferenza per indebolire gli avversari e rendere più semplice la loro eliminazione, facilitando il rientro in partita.

In conclusione, Clove è un agente che ha tutte le carte in regola per stravolgere il meta di Valorant, soprattutto se affidata a quei giocatori che preferiscono muoversi da soli per la mappa e vogliono compiere qualche azzardo per conquistare un punto.

