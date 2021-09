Valorant, arriva Fractured: ecco la nuova mappa che cambia tutto!

Dopo aver celebrato il primo anniversario con ben 14 milioni di giocatori transitati da Valorant e un maxi aggiornamento, il team di Riot Games è pronto a portare nello shooter un'ulteriore grande novità.

Lo sparatutto tattico firmato dai creatori di League of Legends si prepara infatti ad accogliere una mappa completamente inedita. Quest'ultima, battezzata Fractured, rappresenta la settima ambientazione che la software house introduce all'interno della sua ultima creazione videoludica. Elemento caratterizzante di quest'ultima è il dualismo che la contraddistingue. Andando ad ampliare la lore di Valorant, infatti, la mappa introduce elementi legati a fratture spaziotemporali e a realtà alternative in conflitto tra loro.

Uno spunto sicuramente interessante, che il nostro Giovanni Calgaro ha avuto modo di osservare in azione in anteprima. Per raccontarvi tutte le prime impressioni su Fractured, la redazione ha dunque confezionato una ricca video anteprima dedicata. Come ormai da tradizione, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye.



Per scoprire ogni dettaglio su tutte le novità in arrivo nell'opera a firma Riot Games, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche un'anteprima della mappa Fractured di Valorant in versione "tradizionale". Siete pronti a imbracciare le armi nel mezzo di un cataclisma spaziotemporale?