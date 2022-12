VALORANT, arriva la modalità Partita rapida in beta con Patch 5.12

Oltre al lancio del torneo RE//LOAD di VALORANT, l’FPS di casa Riot Games vede la distribuzione della Patch 5.12, l’ultima prima del 2023, che durerà fino alla versione 6.0 in arrivo a gennaio inoltrato. Questa versione è piena di contenuti inediti, novità tanto attese specialmente dai giocatori casual.

Chi voleva più partite, più veloci e frenetiche, finalmente verrà soddisfatto grazie all’introduzione della modalità Partita rapida, in beta dal 7 dicembre 2022 all'11 gennaio 2023. Questa modalità inedita è una versione condensata della modalità non competitiva classica 5 vs 5 di VALORANT con la Spike: ogni match è composto da due tempi, ciascuno di quattro round, e la prima squadra che raggiunge i 5 round vinti si aggiudica la partita. La struttura dell'economia e dei bonus è alterata e si ha la modalità sudden death come spareggio.

In linea generale, invece, l’economia di gioco è migliorata con l’introduzione della possibilità di comprare armi/equipaggiamento durante la fase di acquisto. Tornando tuttavia sulla partita rapida, questa gamemode si può giocare su tutte le mappe non competitive presenti al momento.

Per tutte le novità su VALORANT, vi rimandiamo agli articoli "Fine anno 2022 di VALORANT" e alle "note della Patch 5.12".

Lo scorso novembre, invece, è arrivata la conferma indiretta dello sviluppo di VALORANT su Xbox e PlayStation.