Valorant sta per arrivare su Nintendo Switch e Steam Deck? Novità dai dataminer

È ormai da tempo che si parla del possibile approdo di Valorant su piattaforme diverse dal PC, ma fino ad ora non si è mai visto nulla di concreto. Le cose, però, potrebbero cambiare a breve, almeno stando a quanto scoperto da alcuni dataminer dello shooter competitivo.

Alcuni utenti che hanno analizzato i file relativi agli ultimi aggiornamento del titolo Riot Games hanno infatti scovato riferimenti a versioni del gioco per piattaforme diverse da quelle sulle quali è attualmente possibile giocare. Più nello specifico, le linee di codice individuate dai dataminer parlano di versioni di Valorant per Nintendo Switch, Linux e Steam Deck. Nei file vi sono anche riferimenti all'arrivo del cross-play, che sarà essenziale per consentire agli utenti di giocare insieme senza limitazioni di alcun tipo.

Occorre precisare che, secondo alcuni appassionati, queste scoperte dei dataminer potrebbero essere riferite solo ad un eventuale supporto per i controller, che sarebbe una novità imprescindibile nel caso in cui il titolo dovesse approdare su console.

Ovviamente non è detto che l'uscita di Valorant su altre piattaforme sia imminente e, visti i tempi, non escludiamo che Riot Games decida di attendere il debutto sul mercato di Nintendo Switch 2 (sempre che sia questo il nome della console) per offrire ai giocatori un'esperienza tecnicamente più vicina a quella disponibile su PC.

Su 10€ PlayStation Store Gift Card per PlayStation Plus Essent è uno dei più venduti di oggi.