Valorant arriverà su console? Il team ci sta provando, ma il successo non è certo

Dopo una lunga e affollata sessione di Beta test, lo shooter sviluppato dagli autori di League of Legends è disponibile sul mercato videoludico ormai da qualche tempo.

Dal lancio, Valorant si è confermato essere terreno fertile per l'universo del gioco competitivo, con un debutto che ha visto lo shooter guadagnarsi il titolo di miglior debutto di un free to play su PC. Il gioco firmato da Riot Games è attualmente disponibile in esclusiva PC, ma sembra che la software house stia valutando anche strade alternative, al fine di ampliare l'accessibilità del gioco.

In tal senso, è stato di recente condiviso un dettaglio molto interessante. Nel corso di un'intervista concessa a US Gamer, Joe Ziegler, Game Director di Valorant, ha infatti confermato che una parte del team sta già attivamente lavorando sul possibile approdo dello shooter su console, e persino mobile. Non è tuttavia detto che gli sforzi messi in campo siano sufficienti a garantire l'arrivo del free to play su ulteriori piattaforme. I dubbi legati all'operazione sono legati all'incertezza sulla possibilità di tradurre gli elementi cardine di Valorant al di fuori dell'ambiente PC: "Se prendiamo questi concept e li portiamo su altre piattaforme, almeno funzioneranno? Il gioco può almeno risultare divertente su quelle piattaforme?".



In attesa di scoprire quale sarà l'esito delle riflessioni di Riot Games, Valorant resta disponibile esclusivamente su PC.