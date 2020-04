Valorant arriverà su PS4 e Xbox One? Gli sviluppatori discutono del porting

Approfittando della partenza della Closed Beta su PC di Valorant, lo sviluppatore capo di Riot Games, Trevor Romleski, ha discusso dell'opportunità di realizzarne un porting console per PlayStation 4 e Xbox One dell'ultimo sparatutto multiplayer degli autori di League of Legends.

Nel corso di un'intervista concessa su Twitch a Tim Betar, Romelski ha spiegato allo streamer conosciuto come TimTheTatMan che "la nostra attenzione in questo momento è rivolta interamente alla versione PC. Siamo aperti all'esplorazione di nuove opportunità che riguardano altre piattaforme, ma per ora ribadisco che il nostro focus è sulla piattaforma PC".

Dell'eventuale approdo di Valorant su console, quindi, si tornerà a discutere solo dopo la conclusione dell'attuale fase di beta testing a porte chiuse che sta interessando l'utenza PC, e quindi dopo aver compiuto tutte le analisi di mercato riguardanti l'effettiva richiesta proveniente dagli appassionati di sparatutto tattici su PS4 e Xbox One.



