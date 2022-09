VALORANT in arrivo su mobile? Appaiono dettagli ufficiali su Play Store

VALORANT si sta rivelando un titolo vincente per Riot Games, complice anche una scena esport in continua crescita e un interesse sempre più elevato da parte di spettatori e aspiranti giocatori. Il team statunitense vuole però puntare più in alto lanciando VALORANT Mobile, di cui sono apparsi i primi dettagli sul Google Play Store.

Stando a molteplici tweet pubblicati nelle scorse ore, visibili anche in calce a questa notizia, Riot sta attualmente testando il suo FPS su smartphone Android con una fase privata di beta testing. Grazie a Leakers on Duty e DannyINTEL possiamo vedere le schermate dello store ufficiale di casa Google con una descrizione importante: “Grazie per esserti unito al weekend di prova. Questo è un prototipo work-in-progress e, come da NDA, non puoi condividere informazioni con chiunque al di fuori di Riot o degli altri partecipanti al test”.

Ad accompagnare questa piccola conferma riguardante lo sviluppo della versione mobile di VALORANT sono tre immagini pubblicate da Valorant Mobile Intel, le quali riguardano l’animazione di avvio, la schermata di login e quella di creazione della lobby. Non ci sono ancora schermate ufficiali in-game, ma questi dettagli sono sufficienti al fine di inquadrare lo stato dello sviluppo di VALORANT per smartphone. Per ora, non ci resta che attendere le prime informazioni ufficiali direttamente da Riot Games.

Nel mentre, Lil Nas X è il nuovo Presidente di League of Legends e principale promotore di Worlds 2022.