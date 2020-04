VALORANT: Riot Games presenta la modalità competitiva, ecco tutti i dettagli

Dopo il grande successo di visualizzazioni ottenuto da VALORANT il team di Riot Games si prepara ad introdurre la nuova modalità competitiva nella Beta del frenetico fps multiplayer. La modalità competitiva verrà attivata poco dopo l'arrivo della patch 0.49.

La modalità competitiva di VALORANT userà le stesse regole di gioco e lo stesso formato della modalità non classificata ma si concentrerà sulla competizione a livelli più alti. Nel corso della beta chiusa il matchmaking competitivo potrebbe comunque essere disabilitato per brevi periodi per permettere al team di sviluppo di migliorare la modalità in base ai feedback degli utenti. Il tutto con l'obbiettivo di risolvere alcune delle problematiche comuni alle modalità competitive di altri titoli online.

Per partecipare al matchmaking competitivo di VALORANT i giocatori dovranno effettuare 20 partite non classificate. Una volta completata questa fase di riscaldamento gli utenti potranno accedere ad un sistema di classificazione in 8 gradi, ciascuno dei quali diviso in 3 livelli: Ferro, Bronzo, Argento, Oro, Platino, Diamante, Immortale ed infine il grado più alto, "VALORANT". Vincere le partite e fornire prestazioni elevate faciliterà l'ascesa verso i livelli più alti. Inizialmente le prestazioni personali avranno un impatto maggiore sulla valutazione rispetto alle vittorie. Questa tendenza andrà progressivamente a ridursi una volta che i giocatori verranno collocati in maniera preciso entro un grado specifico. La modalità competitiva misurerà anche la qualità delle vittorie e delle sconfitte così da portare beneficio in ogni caso.

Infine, ecco un elenco delle caratteristiche principali della modalità competitiva:

Completate 20 partite non classificate per sbloccare la modalità competitiva

8 gradi, con 3 livelli ciascuno tranne quello massimo, "VALORANT"

Entrate in coda con gruppi fino a 5 giocatori (entro 2 gradi dal vostro)

Il vostro grado viene nascosto se sono passati almeno 14 giorni dalla vostra ultima partita competitiva, ma non decade dietro le quinte.

Il grado della beta chiusa non viene mantenuto al momento dell'uscita ufficiale

Insomma, dopo il grande successo ottenuto su Twitch, VALORANT si prepara ad accogliere la modalità competitiva e a dare un nuovo impulso agli amanti degli Esport.