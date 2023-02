Valorant, l'arsenale si espande: uno sguardo alla nuova linea di aspetti Oni

Dopo essere andati alla scoperta dei migliori Agenti di Valorant, ritorniamo nella dimensione sparatutto di Riot Games per ammirare i nuovi aspetti Oni da sbloccare per customizzare ulteriormente il proprio arsenale.

Nel corso dell'ultima trasmissione VCT Lock/in, Riot ha infatti presentato la nuova collezione di aspetti Oni per l'equipaggiamento dei personaggi del proprio hero shooter. Il bundle in questione darà accesso a nuove skin per Vandal, Ares, Bullfrog e Frenzy, per poi introdurre la nuova katana Onimary Kunitsuna.

Lanciata per la prima volta nel 2020, la linea di skin Oni di Valorant trae ispirazione dalla cultura dei samurai, come pure dalla mitologia e dal folklore del Giappone. Il cuore di questa collezione, non a caso, sono le maschere Oni da indossare per caratterizzare il proprio alter-ego: ciascuna di queste maschere combina il rendering 3D alle animazioni tradizionali in stile anime 2D per donare agli Agenti un aspetto inconfondibile.

Il nuovo bundle di Valorant sarà disponibile dal 7 marzo, giusto in tempo per l'arrivo dell'importante aggiornamento che darà inizio all'Episodio 6 dell'Anno 2 di Valorant. Il pacchetto aggiuntivo verrà proposto al prezzo di 7100 VP e conterrà al suo interno Onimaru Kunitsuna (Oni Katana melee), le customizzazioni Oni di Vandal, Bulldog, Ares e Frenzy, un Gun Buddy, uno Spray per armi e una Carta Oni speciale.