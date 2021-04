Valorant, Atto 3 Episodio 2 in arrivo: la nuova mappa Breeze e le altre novità

I ragazzi di Riot Games hanno presentato ufficialmente tutte le novità dell'Atto 2 dell'Episodio 3 di Valorant, che prenderà ufficialmente il via il prossimo 27 aprile portando con sé una nuova mappa, un nuovo Pass Battaglia e tanto altro. Scopriamo assieme tutte le novità.

La nuova mappa si chiama Breeze ed è ambientata in un'isola sperduta situata nella parte meridionale del Triangolo delle Bermude. Offre un ambiente luminoso, divertente e colorato con ampi spazi aperti e opportunità di ingaggi a lunga distanza. Il Pass Battaglia sarà attivo dal 27 aprile al 21 giugno, e offrirà due distinti percorsi: Gratuito, con Frenzy Onda luminosa 3 varianti, l'accessorio Coniglio fortunato, lo spray Astice, la carta Lignaggio e la carta Pizzata da Paul; A pagamento (1000 VP), con Phantom Onda luminosa (livello 25), Vandal Abissi (livello 45), Canto d'acciaio (arma da mischia), carta Ricordi - Parte 1, carta Lotta con i coltelli, accessorio Dan il pinguino, accessorio Fatti trasportare, accessorio Antichi misteri svelati, spray Va benissimo anche così e spray Dan che dabba.

L'Atto 2 dell'Episodio 3 introdurrà anche Esilio, un modello personalizzato con effetti visivi, audio, varianti, stendardo uccisione ed effetto finale unici. "Impugna le vestigia della guardia reale esiliata con Esilio. Il lato oscuro di Regale, corrotto, delicato, bellissimo nella sua impurità". Il Bundle, venduto al prezzo di 7100 VP, conterrà Vandal, Operator, Spectre, Classic, lama rituale Esilio (arma da mischia) e un bundle di accessori che comprende una carta, uno spray e un accessorio arma.

Livello 1 - Modello con mirino personalizzato e proiettili eiettabili personalizzati;

Livello 2 - Effetti visivi/sonori dello sparo personalizzati; la gemma ruota quando l'arma non è in uso;

Livello 3 - Effetti visivi/sonori di equipaggiamento personalizzati (appaiono le crepe); effetti visivi/sonori di ricarica personalizzati (appaiono le crepe); suoni esame personalizzati; la gemma reagisce alle uccisioni;

Livello 4 - Stendardo uccisione ed effetto finale;

Livello 5 - Variante cromatica oro con effetti visivi blu (variante 1); stendardo uccisione ed effetto finale basati sul modello Regale.

L'inizio dell'Atto 3 dell'Episodio 3 di Valorant, ricordiamo ancora una volta, è fissato per il 27 aprile. In apertura potete ammirare la nuova mappa Breeze in video.