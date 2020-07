Valorant e il Battle Pass dell'Atto I: ultima settimana per completarlo

Gli autori di League of Legends, dopo aver sorpreso il pubblico con l'annuncio di una produzione legata all'universo degli sparatutto in prima persona, ha di fatto portato sul mercato un nuovo fenomeno videoludico.

Valorant, complice anche la sua natura free to play, ha rapidamente raccolto attorno a sé un ampio numero di videogiocatori. Ad arricchire l'offerta proposta dal titolo figura anche la presenza di un Battle Pass, la cui attuale incarnazione risulta suddivisa in dieci capitoli. Legato all'Atto I, prossimo al termine, quest'ultimo si appresta a veder conclusa la propria validità. Nello specifico, i giocatori avranno tempo sino alla giornata del 4 agosto per completare i contenuti proposti: il Battle Pass cesserà di essere attivo alle ore 14:00 PST, equivalenti alle ore 23:00 del fuso orario italiano.

Per i giocatori che ancora non anno familiarità con il titolo e sono interessati ad avvicinarsi alla produzione Riot Games, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una guida ai primi passi in Valorant, realizzata dal nostro Giovanni Panzano. Giovanni Calgaro si è invece dedicato alla stesura di un utile glossario dei termini tecnici più utilizzati in Valorant, grazie al quale orientarsi tra le discussioni e riflessioni della vasta community raccoltasi attorno al free to play.