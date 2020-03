Valorant Beta: come creare un account e collegarlo a Twitch per ricevere un codice

Confermando i leak di oggi pomeriggio, Riot Games ha ufficializzato l'arrivo della Closed Beta di Valorant e del particolare metodo attraverso il quale verranno distribuite le chiavi d'accesso.

Per avere la possibilità di ottenere un codice è infatti necessario guardare una delle numerose dirette streaming su Twitch a partire dal prossimo 7 aprile 2020 con i Twitch Drop abilitati. Per poter ricevere una chiave è necessario innanzitutto registrare un account sul sito ufficiale del gioco (se avete un account di League of Legends, Legends of Runeterra o Teamfight Tactics potete utilizzare lo stesso profilo per effettuare direttamente il login) e abilitare tramite il pannello delle impostazioni di Twitch il collegamento tra la piattaforma e il vostro account Riot Games. Effettuando questi passaggi sarete pronti per la prossima settimana, così da iniziare subito a guardare i vostri streamer preferiti su Twitch con la speranza di ottenere una chiave d'accesso alla Closed Beta. Al momento è persino permesso agli utenti di scaricare ed installare il client di gioco, sebbene il download dei 6 GB necessari ad avviare la beta sia una possibilità concessa solo agli account abilitati alla beta.

