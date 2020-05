Valorant: la beta sta per concludersi, primo teaser del prossimo Agente

Come avrete già letto, Riot Games ha annunciato la data d'uscita della versione definitiva di Valorant, lo sparatutto tattico in prima persona che si accinge ad uscire dalla fase beta. Con un lungo post sul sito ufficiale, il team di sviluppo ha spiegato le fasi che accompagneranno il gioco alla sua versione finale.

A partire da oggi non sarà più possibile per gli utenti Twitch avere la possibilità di ottenere il Drop con l'accesso alla Closed Beta del gioco. Chiunque ha invece già ottenuto l'accesso e sta giocando ormai da settimane, dovrà interrompere le proprie partite a partire dalle ore 18:00 italiane del 28 maggio 2020. Gli sviluppatori hanno infatti annunciato che per poco più di una settimana i server resteranno spenti per fare in modo che tutto sia pronto per il lancio e che i progressi effettuati dai giocatori della Closed Beta vengano resettati. Le uniche ricompense che resteranno associate agli account sono quelle del breve pass stagionale, attraverso il quale è stato possibile per molti sbloccare un ciondolo esclusivo della beta. Se avete invece effettuato degli acquisti nel negozio (che verrà bloccato domani, 23 maggio 2020, alle ore 2:00), sappiate che tutti i punti spesi vi verranno restituiti con un bonus del 20%, ciò significa che per ogni 1000 VALORANT Point acquistati ne riceverete 1200 all'uscita.

Come se non bastasse, Riot ha anche pubblicato una misteriosa immagine che lascia intuire l'arrivo di un nuovo Agente con la versione finale del gioco. Sui canali social dello sparatutto, infatti, è stata mostrata un'immagine con la keyart dei 10 eroi disponibili nella beta e, nell'angolino in basso a destra, si vede il piede di un personaggio sconosciuto. Stando alle ultime voci di corridoio, il lancio del gioco, previsto per il prossimo 2 giugno, potrebbe essere accompagnato anche da una nuova mappa.

