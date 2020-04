Valorant Beta, guida: tutte le armi presenti nel negozio e come acquistarle

In maniera simile a quanto visto in Counter-Strike: Global Offensive, fare acquisti nel negozio nella Closed Beta di Valorant è fondamentale per riuscire a contrastare la squadra avversaria ed avvicinarsi alla vittoria.

Premendo il tasto B nei primi 30 secondi di ogni round il giocatore può accedere alla schermata del negozio spendere il denaro a propria disposizione sia per entrare in possesso di nuovi oggetti sia per acquistarne degli altri per i propri compagni di squadra. I soldi a propria disposizione ad ogni fase della partita dipende da vari fattori e può aumentare anche in base al numero di uccisioni effettuate e ai round vinti.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti disponibili nel negozio e il relativo prezzo:

Armi secondarie

Classic - è la pistola in dotazione a tutti gli Agenti all'inizio di ogni round

Shorty - 200

Frenzy - 400

Ghost - 500

Sheriff - 800

Mitragliette (SMG)

Stinger - 1.000

Spectre - 1.600

Fucili a pompa

Bucky - 900

Judge - 1.500

Fucili d'assalto

Bulldog - 2.100

Guardian - 2.700

Phantom - 2.900

Vandal - 2.900

Fucili di precisione

Marshall - 1.100

Operator - 4.500

Armi pesanti

Ares - 1.700

Odin - 3.200

Armature

Scudi leggeri - 400

Scudi pesanti - 1.000

Nel negozio ci sono anche alcune delle abilità di ciascun personaggio, il cui prezzo varia da 100 a 300 per il singolo utilizzo.

Vi ricordiamo che è attualmente possibile provare ad ottenere un accesso alla Closed Beta di Valorant tramite i Twitch Drops. Tra i canali che potrebbero fornirvi l'accesso alla Beta c'è anche il canale Twitch di Everyeye, dove anche stasera GiornoGaming giocherà per diverse ore.