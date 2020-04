Valorant Beta, guida: come sbloccare gratis tutti gli Agenti

Se siete tra i pochissimi fortunati che hanno ricevuto l'accesso alla Closed Beta di Valorant tramite i Twitch Drops, avrete sicuramente notato come non tutti i personaggi giocabili siano disponibili sin dall'inizio.

Alcuni degli Agenti sono infatti bloccati ed è necessario giocare per poterli utilizzare. I personaggi che vanno sbloccati sono i seguenti: Breach, Cypher, Omen, Viper e Raze. Fortunatamente il gioco mette a disposizione di tutti gli utenti ben due Gettoni Agente che consentono di sbloccare senza particolari difficoltà due di questi personaggi semplicemente avanzando di livello in uno dei mini pass stagionali disponibili attualmente nella beta. Una volta ottenuti i due gettoni, vi verrà data l'opportunità di avviare i Contratti dalla schermata Agenti (accessibile dalla Collezione): si tratta di una sorta di pass dedicato al singolo personaggio che consente di accumulare esperienza ed ottenere diverse ricompense esclusive come skin per le armi, ciondoli e l'accesso all'Agente stesso. Il processo attraverso il quale si possono ricevere Agenti gratis con i Contratti è però molto lungo e richiede parecchie ore di gioco: a questo proposito vi suggeriamo di scegliere bene i personaggi da sbloccare con i due gettoni iniziali, magari provandoli in maniera approfondita nella modalità Addestramento. Sappiate inoltre che gli step dei Contratti possono essere sbloccati acquistando Radianite, un po' come avviene in Fortnite acquistando livelli del Pass Battaglia.