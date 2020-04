Valorant Beta: le impostazioni migliori su Twitch per ricevere il codice

È ormai trascorsa più di una settimana dall'arrivo dei Twitch Drops per accedere alla Closed Beta di Valorant e, nonostante tutto, ci sono ancora molti utenti che non stanno seguendo le regole per ricevere l'accesso credendo di essere semplicemente sfortunati. Cerchiamo di capire insieme quali sono le principali regole da seguire.

Innanzitutto bisogna avere creato e collegato un account di Valorant a Twitch come scritto nella nostra guida. Se disponete quindi di un account (non dimenticate di controllare la vostra mail, in alcuni casi potrebbe essere necessario verificare il profilo) è giunto il momento di iniziare a guardare una stream dello sparatutto. Come ormai ben saprete, da qualche giorno è più semplice ottenere l'accesso alla beta di Valorant poiché tutti gli streamer che giocano il titolo hanno i drop attivati e non c'è più bisogno di verificare personalmente che una diretta abbia la dicitura "drop enabled".

Ecco di seguito una serie di consigli che, con un po' di fortuna, vi aiuteranno a giocare il più presto possibile:

Per quanto tempo devo guardare una diretta di Valorant su Twitch?

Stando a quanto dichiarato da Riot Games, la possibilità di ottenere l'accesso si attiva solo se avete guardato almeno due ore (complessive, non consecutive) di diretta su Twitch. C'è infatti chi ha ricevuto la beta mentre era offline. Vi suggeriamo in ogni caso di assistere a qualche diretta quanto più tempo possibile, poiché gli sviluppatori sono soliti distribuire manualmente accessi agli utenti più attivi.

Stando a quanto dichiarato da Riot Games, la possibilità di ottenere l'accesso si attiva solo se avete guardato almeno due ore (complessive, non consecutive) di diretta su Twitch. C'è infatti chi ha ricevuto la beta mentre era offline. Vi suggeriamo in ogni caso di assistere a qualche diretta quanto più tempo possibile, poiché gli sviluppatori sono soliti distribuire manualmente accessi agli utenti più attivi. È possibile disattivare l'audio della diretta?

La risposta purtroppo è no, l'audio deve essere sempre attivo (meglio se alto) per fare in modo che il sistema ci consideri disponibili a ricevere il Twitch Drop di Valorant.

La risposta purtroppo è no, l'audio deve essere sempre attivo (meglio se alto) per fare in modo che il sistema ci consideri disponibili a ricevere il Twitch Drop di Valorant. La diretta deve essere a schermo intero?

Non c'è bisogno che la diretta sia a schermo intero ma è consigliabile che lo sia invece il browser che state utilizzando per guardarla e che la scheda di Twitch sia sempre quella in primo piano.

Non c'è bisogno che la diretta sia a schermo intero ma è consigliabile che lo sia invece il browser che state utilizzando per guardarla e che la scheda di Twitch sia sempre quella in primo piano. Posso giocare al PC durante la live?

Se avete una configurazione multi-monitor potete tranquillamente fare altro sullo schermo principale e lasciare attivo e in primo piano il browser con Twitch.

Se avete una configurazione multi-monitor potete tranquillamente fare altro sullo schermo principale e lasciare attivo e in primo piano il browser con Twitch. Posso guardare più stream contemporaneamente?

È possibile ma non serve a nulla, dal momento che le possibilità di ricevere il drop non cambiano. Discorso diverso è se utilizzate due dispositivi con due account Twitch diversi: in quel caso le possibilità aumentano.

È possibile ma non serve a nulla, dal momento che le possibilità di ricevere il drop non cambiano. Discorso diverso è se utilizzate due dispositivi con due account Twitch diversi: in quel caso le possibilità aumentano. Bisogna guardare solo dirette di streamer italiani?

No, la regione d'appartenenza dello streamer non ha alcuna importanza e siete liberi di guardare qualsiasi utente Twitch. Ciascun giocatore può sbloccare l'accesso alla beta nella regione selezionata al momento della creazione dell'account di Valorant.

No, la regione d'appartenenza dello streamer non ha alcuna importanza e siete liberi di guardare qualsiasi utente Twitch. Ciascun giocatore può sbloccare l'accesso alla beta nella regione selezionata al momento della creazione dell'account di Valorant. Se guardo streamer con più spettatori aumento le possibilità di ricevere la beta?

No, il numero di spettatori non ha alcuna influenza sulle probabilità di ricevere il drop. Il meccanismo di assegnazione della beta sceglie in maniera casuale gli utenti tra tutti quelli che stanno facendo da spettatori al gioco, a prescindere dallo streamer che stanno seguendo.

No, il numero di spettatori non ha alcuna influenza sulle probabilità di ricevere il drop. Il meccanismo di assegnazione della beta sceglie in maniera casuale gli utenti tra tutti quelli che stanno facendo da spettatori al gioco, a prescindere dallo streamer che stanno seguendo. Si può ricevere il Twitch Drop di Valorant su telefono o tablet?

Assolutamente sì e valgono le stesse regole che valgono su PC: tenete alto il volume e fate in modo che la diretta sia a tutto schermo. Se volete fare altro e siete infastiditi dall'audio, inserite delle cuffie nel dispositivo.

Assolutamente sì e valgono le stesse regole che valgono su PC: tenete alto il volume e fate in modo che la diretta sia a tutto schermo. Se volete fare altro e siete infastiditi dall'audio, inserite delle cuffie nel dispositivo. Come mi accorgo di aver ricevuto il Twitch Drop per la Beta di Valorant?

Nel momento in cui si viene scelti ci sono due segnali per capirlo: la notifica di Twitch e la ricezione di una mail che ha come oggetto la frase "Ora la beta chiusa di VALORANT è nelle tue mani". Solitamente l'invio della mail avviene prima rispetto alla comparsa della notifica, quindi tenete d'occhio la posta elettronica.

Vi ricordiamo che sul canale Twitch di Everyeye è possibile fare quanto detto sopra per ricevere l'accesso alla beta di Valorant, dal momento che giocheremo in diretta allo sparatutto sia oggi, venerdì 17 aprile 2020, alle ore 13:00 sia domani, sabato 18 aprile, alle 21:30. Non perdetevi quindi i prossimi appuntamenti e buona fortuna!