Valorant Beta: Riot Games sta dando la caccia ai rivenditori di account

Come avrete notato dai record di spettatori raggiunti da Valorant su Twitch, la Closed Beta dello sparatutto tattico è attualmente l'oggetto più desiderato dai videogiocatori di tutto il mondo e c'è chi sta approfittando di tutto questo a scopo di lucro.

Osservando con occhio attento l'elenco di utenti connessi ad una qualsiasi delle dirette Twitch con la dicitura "Drop abilitati", è facile vedere come siano in tantissimi i bot collegati al solo scopo di ottenere un accesso alla Closed Beta e permettere a chi gestisce il mercato illegale di account di vendere questi profili anche a centinaia di euro. Fortunatamente Riot Games ha deciso di contrastare questo fastidioso fenomeno non solo per evitare che qualcuno alimenti questo genere di azioni, ma anche per fare in modo che i bot non sottraggano accesso agli utenti che guardano da ore le dirette disponibili sperando di poter giocare quanto prima al titolo.

Ecco di seguito il messaggio pubblicato dallo stesso team di sviluppo sull'account ufficiale Twitter di Valorant:

"Abbiamo già bannato una serie di rivenditori di account con la Closed Beta di Valorant e altri subiranno presto la medesima sorte. Ne stiamo per rintracciare degli altri. Non acquistate account, potreste perderli!"

Vi ricordiamo che l'uscita ufficiale del gioco è prevista nel corso della prossima estate in esclusiva PC. Stando alle ultime dichiarazioni degli sviluppatori, è improbabile che una versione PS4 e Xbox One di Valorant possa arrivare a breve, ma non possiamo escludere l'arrivo del gioco su PS5 e Xbox Series X.

Avete già letto la nostra guida al negozio di Valorant, nella quale potete dare uno sguardo a tutte le armi che si possono acquistare e il relativo costo.