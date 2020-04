Codici Beta di Valorant: seguici in diretta su Twitch stasera dalle 21:00 per i Drops!

I server della Closed Beta di Valorant sono ufficialmente aperti dalle 14:00 di oggi (martedì 7 aprile), Riot ha scelto però di non distribuire i codici in maniera tradizionale ma di affidarsi ai Twitch Drops... a questo proposito abbiamo una sorpresa per voi!

Giorno Gaming giocherà con la Beta di Valorant in diretta questa sera dalle 21:00 sul canale Twitch di Everyeye.it, i Drop saranno attivi e dunque vi consigliamo di seguire la trasmissione, i più fortunati tra di voi potranno così ottenere una chiave per accedere al nuovo gioco degli autori di League of Legends!

Per assicurarsi di poter ricevere un codice per la Beta di Valorant è necessario avere un account attivo sul sito di Valorant (potete utilizzare anche il profilo di League of Legends) ed effettuare il login collegando il profilo con Twitch tramite il panello impostazioni della piattaforma di streaming, assicurandovi che in corrispondenza della scheda Riot Games (contrassegnata da un'icona rossa con un pugno bianco) compaia la dicitura: "Il tuo account Riot Games è collegato".

A questo punto seguendo le trasmissioni dedicate a Valorant su Twitch (tra cui quella di questa sera sul canale di Everyeye.it) avrete la possibilità di ricevere come ricompensa un codice per la Closed Beta, se siete tra i fortunati riceverete una email e una notifica su Twitch... dunque non mancate e buona fortuna!