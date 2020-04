Valorant: Brimstone e Cypher si presentano con due nuovi trailer

Riot Games, impegnata nell'ampliamento dei server sempre più affollati della Closed Beta di Valorant, sta continuando a pubblicare sui propri canali social ufficiali nuovi trailer dedicati agli Agenti dello sparatutto e questa volta è il turno di Brimstone e Cypher.

Nel primo caso si tratta di un imponente soldato americano dotato di abilità davvero utili per la squadra, dal momento che è in grado di schierare contemporaneamente sulla mappa tre granate fumogene e di posizionare a terra un gadget che aumenta il rateo di fuoco di tutti i giocatori presenti nella sua area d'effetto. Cypher, la spia che proviene dal Marocco, è un Agente che dispone di abilità estremamente utili per far cadere in trappola gli avversari più distratti o per tenerli d'occhi, grazie alle telecamere posizionabili in qualsiasi punto della mappa.

Prima di lasciarvi ai due trailer dedicati ai personaggi e alle loro abilità, vi ricordiamo che abbiamo appena pubblicato sulle nostre pagine una guida con i consigli per le impostazioni da attivare su Twitch per ricevere la beta di Valorant.

Avete già dato un'occhiata alla nostra lunga guida che vi aiuterà a muovere i primi passi nella Closed Beta di Valorant?