VALORANT Challengers Italy sta arrivando: come si struttura il campionato Rinascimento

L’Italia si arricchisce di competizioni esport rinnovate per i titoli di casa Riot Games: non molto tempo dopo la vittoria dei DSYRE alla Agents Series di VALORANT, arrivano grandi novità per il titolo FPS competitivo: Riot ha svelato la nuova stagione 2023 del campionato italiano di VALORANT denominato Rinascimento.

Con i cambiamenti del VALORANT Champions Tour 2023, anche il Belpaese vede la nascita di una Lega ufficiale VALORANT Challengers per offrire maggiore spettacolo alla community e consentire ai team del nostro paese di entrare nel circuito europeo e globale di VALORANT mediante un percorso facilitato.

La VALORANT Challengers Italy accoglierà DSYRE, Macko, Outplayed, QLASH, Hmble e Wlg, team selezionati tra oltre 15 organizzazioni candidate, e i Gmt in quanto vincitori del primo qualifier. Con una seconda fase di qualifica diretta, poi, si conoscerà l’ottava squadra partecipante.

PG Esports, naturalmente, si occuperà dell’organizzazione e gestione del torneo, che inizierà sabato 21 gennaio e vedrà partite ogni sabato e domenica, con qualche eccezione di lunedì. In ogni playday i fan assisteranno a quattro match BO1 in un girone che comprende andata e ritorno.

Le prime quattro classificate passeranno ai Play-off con formato Page-Mc Intyre, secondo il quale la parte superiore del tabellone è a doppia eliminazione e quella inferiore è a eliminazione diretta: prima si sfidano le migliori due squadre qualificate, seguite dalla terza contro la quarta; dopodiché, la perdente tra le prime due si scontrerà con la vincitrice del secondo match, e chi si aggiudicherà questa partita andrà in finale.

Rinascimento sarà diviso in un Winter Split tra gennaio e marzo e in uno split primaverile tra aprile e giugno.