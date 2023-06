Valorant Challengers Italy Rinascimento: Macko chiude al terzo posto in semifinale

Macko Esports ha preso parte al secondo split del torneo Valorant Challengers Italy Rinascimento. Il campionato di Valorant iniziato il primo aprile si è concluso per la squadra a fine maggio, dopo aver raggiunto il terzo posto in semifinale, ottenendo dunque la stessa classificazione ottenuta nel primo split.

Macko raggiunge i playoff al quarto posto con otto vittorie totali e sei sconfitte nel corso del campionato, particolarmente interessante è stato lo scontro con i Qlash nei playoff che ha visto il team Macko trionfare in una BO5 con il punteggio di 3-0. Il 29 maggio si è tenuta la semifinale tra Macko e Dsyre Esports, in una BO5 perdendo 3-0, classificandosi quindi definitivamente al terzo posto.

Il torneo Valorant Challengers Italy Rinascimento ha visto la partecipazione di Macko Esports con la seguente formazione:

Giordano Leon "Z3R0" Macioce

Umberto "Mass3r" Artuso

Luca "Alan" Barchi

Davide "Byron" Bicocca

Vladislav "BGG" Boev

I ragazzi sono stati guidati da Coach Enrico "MorphiW0W" Coppini e dal Team Manager Elenoire "Lilith" Scaletta: rispetto allo Split 1, la squadra ha cambiato un solo componente, al posto di Giovanni "Drastz" Chiazzese è stato inserito il russo Vladislav "BGG" Boev.



Prossimo passo per la squadra, la partecipazione al League of Legend Summer Split del campionato PG Nationals al via giovedì 8 giugno.