Valorant Champions 2024: la competizione eSport si terrà a Seul, date e dettagli

Riot Games ha ufficialmente confermato che il campionato mondiale del Valorant Champions 2024 si terrà a Seul, la capitale della Corea del Sud. La competizione eSport si terrà in varie fasi che si dipaneranno nel corso dell'anno, fino ad arrivare alla finalissima di Seul.

La stagione 2024 del Valorant Champions Tour è iniziata. In questa stagione, 44 tra le migliori squadre dell'ecosistema competitivo di Valorant si scontreranno in 4 leghe internazionali: VCT Americas, VCT CN, VCT EMEA e VCT Pacific. Nel corso della stagione, seguiremo il viaggio di queste squadre grazie al torneo Kickoff, 2 fasi delle leghe internazionali e 2 eventi Masters: tutte le strade porteranno al Champions che si terrà a Seul, in Corea.

Il torneo Kickoff si terrà dal 16 febbraio al 3 marzo e rappresenterà il primo sguardo alle squadre di ogni lega internazionale. I risultati del torneo determineranno le migliori 8 squadre che vedremo affrontarsi ai Masters Madrid.

I Masters Madrid si terranno dal 14 al 24 marzo e sono il primo evento globale del Valorant Champions Tour 2024. A Madrid, assisteremo alle sfide tra le 8 migliori squadre del torneo Kickoff, da cui emergeranno le squadre favorite della stagione. I Masters inizieranno con una fase a sistema svizzero, seguita da un girone a doppia eliminazione composto da quattro squadre.

Dopo i Masters Madrid, torneremo alle leghe internazionali con la Fase 1 dal 30 marzo all'1 maggio. Queste competizioni determineranno le 3 migliori squadre di ogni lega che si qualificheranno al successivo evento globale, i Masters Shanghai.

Le dodici squadre qualificate dalla Fase 1 si scontreranno a Shanghai dal 23 maggio al 9 giugno per il secondo evento Masters della stagione. Le squadre si affronteranno in due intense settimane, a seguito delle quali una di esse sarà incoronata numero uno al mondo.

La Fase 2, in programma dal 15 giugno al 21 luglio, inizierà immediatamente dopo i Masters Shanghai e sarà l'ultimo passaggio prima del Valorant Champions! Le tre migliori squadre di ogni lega internazionale della Fase 2 si qualificheranno al Valorant Champions. Inoltre, da ogni lega internazionale si qualificherà una quarta squadra, scelta in base ai punti campionato accumulati nel corso dell'anno.

Tutte le strade portano al Champions. Dopo i vari eventi dell'anno, le 16 migliori squadre si incontreranno a Seul per l'ultimo evento della stagione 2024 del VCT. Il Champions si svolgerà nell'arco di tre settimane, dall'1 al 25 agosto, e ospiterà le migliori squadre di tutto il mondo, che si sfideranno per determinare i campioni del mondo VCT per il 2024.