Valorant: chi è Gekko? Alla scoperta del nuovo Agente di Episodio 6 Atto II

Dopo aver lanciato la nuova linea di aspetti Oni di Valorant, Riot Games espande l'esperienza multiplayer dell'hero shooter lanciando ufficialmente l'Episodio 6 dell'Atto 2, una fase ingame davvero ricca di novità e contenuti per gli appassionati.

Tra le novità più dirimenti del nuovo aggiornamento c'è Gekko, il ventiduesimo Agente di Valorant. Nato e cresciuto a Los Angeles, Gekko è un Demolitore che guida un'affiatata cricca di turbolente creature; i suoi 'amichetti' irrompono tra le linee nemiche e disperdono gli avversari con una serie di attacchi speciali.

Le abilità di Gekko comprendono Dizzy (un globulo senziente che spara getti di plasma), Wingman (un esserino che sprigiona un'esplosione stordente), Moshpit (una creatura da lanciare sui nemico come fosse una granata) e Thrash (un mostriciattolo da guidare in territorio nemico e far esplodere per arrecare il maggior danno possibile agli avversari entro un determinato raggio).

Qui, invece, trovate le principali caratteristiche del nuovo Pass Battaglia di Valorant Episodio 6 Atto II dal prezzo di 1.000 VP:

Ricompense principali percorso gratuito

Shorty Tilde

Carta giocatore Epilogo: Record

Spray Dollaroni

Accessorio arma Occhi di gatto

Carta giocatore Centro di addestramento // Due montagne

Operator Tilde

Coltello Tilde

Sheriff Tag

Phantom Topotek

Spray Danza del gatto di Omen

Carta giocatore Centro di addestramento / Modulo furtivo

Accessorio arma Supercroccante

Se volete immergervi ulteriormente nelle atmosfere dello sparatutto competitivo di Riot Games, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale sui migliori agenti per ogni mappa di Valorant.