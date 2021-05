Valorant Circuito Tormenta: le iscrizioni sono aperte, tutti i dettagli

ProGaming Italia e Riot Games annunciano la loro partnership per la promozione in Italia di VALORANT come Official Broadcast Partner. Il Circuito Tormenta di VALORANT è ormai ai nastri di partenza ed è pronto a tenerci compagnia per buona parte dell’estate e dell’autunno.

Il debutto ufficiale del primo circuito amatoriale italiano di VALORANT inizierà con un primo evento, il prossimo 5 Giugno.

Le iscrizioni per il Circuito Tormenta sono aperte e le prime formazioni si sono già iscritte, pronte a darsi battaglia per il dominio della scena competitiva italiana. I giocatori e le squadre interessate possono già confermare la loro partecipazione attraverso l’iscrizione nel sito di Agent’s Range Italia.

Cinque, attualmente, sono le tappe ufficiali del Circuito Tormenta, suddivise in Tier 2 e Tier 1:

05 Giugno: Tier 2

03 Luglio: Tier 2

24 Agosto: Tier 2

28 Agosto: Tier 2

04 Settembre: Tier 1.

Il nuovo campionato amatoriale dello shooter tattico targato Riot Games si rivolge a tutti gli appassionati di VALORANT. Le uniche limitazioni poste per l’entrata nel Circuito Tormenta riguardano quei giocatori che hanno raggiunto almeno il terzo round dei VCT Challengers, oppure che partecipano in tornei VCT Masters o, ancora, che si siano già qualificati all’Agents Series, il campionato nazionale semi-pro di VALORANT.

Qual è la differenza tra un Tier 2 e un Tier 1?

Il “Tier 2” è il livello intermedio della piramide competitiva del Circuito Tormenta. Questi eventi raccolgono appuntamenti stagionali che mettono in palio una quantità maggiore di punti rispetto agli eventi “base” (ovvero i Tier 3) per la classifica generale del Circuito: 400 punti andranno alla prima squadra classificata, 200 alla seconda, 100 alla terza per poi scalare.

Il torneo “Tier 1” è invece considerato uno spartiacque per la stagione competitiva. L’appuntamento assegna ancora più punti, utili per la classifica: 1000 punti al primo team classificato, 500 al secondo e così via.

Siete pronti a scalare la piramide competitiva nazionale di VALORANT? Le fasi finali di ogni appuntamento verranno trasmesse sul canale Twitch ufficiale di Agent’s Range Italia e commentate dai caster ufficiali.

Se volete conoscere nel dettaglio il Circuito Tormenta, trovate tutte le informazioni su Agent’s Range, il sito ufficiale di VALORANT in Italia.