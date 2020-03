Valorant: Closed Beta confermata ufficialmente da Riot Games

Quest'oggi Riot Games (team noto per League of Legends) ha annunciato Valorant un nuovo FPS Tattico che sembra ispirarsi a produzioni come Overwatch, Apex Legends e Counter-Strike. Il gioco è ancora privo di una data di lancio, sappiamo però che questo verrà preceduto da una Beta.

Valorant arriverà indicativamente durante l'estate 2020 su PC, il lancio sarà preceduto da una Beta Chiusa (e probabilmente da un Open Beta) citata sul sito ufficiale del gioco, con un messaggio che raccomanda di seguire i principali canali social di Valorant per scoprire "come entrare a far parte della Beta Chiusa in anticipo."

"Provate a immaginare una fusione tra sparatutto tattico e poteri sovrannaturali. Tutti sono dotati di armi e del proprio set unico di abilità... Riuscirete a sconfiggere qualcuno veloce come il vento? Usate le vostre mosse per avere la meglio e conquistate la vittoria. Valorant è un gioco per coraggiosi strateghi che sanno osare, perché alla fine ciò che conta è il risultato."

Valorant uscirà anche su console? Al momento il gioco è stato confermato solo su PC tuttavia Riot Games potrebbe in futuro decidere di effettuare un porting su PS4, Xbox One, Xbox Series X, PS5, Nintendo Switch e piattaforme mobile, se il progetto riscuoterà il successo sperato.