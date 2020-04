Valorant Closed Beta: guida a tutte le abilità di Jett

Avete bisogno di qualche consiglio per utilizzare al meglio le abilità di Jett nella Closed Beta di Valorant? Allora siete nel posto giusto, poiché in questa guida parleremo proprio dell'Agente coreano.

Iniziamo con l'inquadrare l'eroe, il quale appartiene alla categoria degli Assassini. Jett è infatti un'agente perfetto per eliminare gli elementi della squadra avversaria grazie alle sue tecniche che non solo le permettono di sfuggire agilmente ai colpi nemici ma anche alla possibilità di raggiungere luoghi inaccessibili per altri personaggi.

Corrente Ascensionale (tasto d'attivazione: Q, costo singola ricarica: 200)

La prima abilità di cui vi parliamo oggi è proprio quella che conferisce a Jett una grande mobilità: Corrente Ascensionale. Si tratta di un'abilità che va acquistata nel negozio e che può essere eseguita un massimo di due volte nel corso di un singolo round. Attivando la Corrente Ascensionale, Jett esegue un balzo verso l'alto che può essere effettuato anche subito dopo un salto, in modo da poter fare ogni volta un doppio ed un triplo salto con l'attivazione consecutiva dell'abilità per due volte. Corrente Ascensionale non è un'abilità che andrebbe utilizzata in combattimento ed è semplicemente perfetta nelle fasi di posizionamento, poiché consente a Jett di raggiungere luoghi sopraelevati dai quali poter cogliere alla sprovvista i nemici ed eliminarli prima ancora che possano accorgersi della vostra presenza.

Folata (tasto d'attivazione: E)

La Signature Ability di Jett, Folata, consiste in un rapido scatto che può essere effettuato in una direzione qualsiasi e che permette all'agente di sfuggire all'imminente arrivo di un'abilità avversaria o da una situazione spiacevole. A differenza delle altre abilità, Folata non va acquistata ed è sempre carica all'inizio di ogni round. Il numero di utilizzi di Folata dipende dall'abilità del giocatore, poiché dopo il primo utilizzo la si può eseguire nuovamente solo dopo aver effettuato due uccisioni. Va precisato che il recupero dell'arma dopo lo scatto non è immediato ed è necessario attendere qualche istante prima di poter tornare a sparare, trattasi quindi di un'abilità esclusivamente difensiva.

Nuvola di fumo (tasto d'attivazione: C, costo singola ricarica: 100)

Questa abilità, utilizzabile per un massimo di tre volte nel corso di un round, consiste nel lancio di una piccola sfera che aderisce a qualsiasi tipo di superficie e che all'impatto crea una grossa nuvola di fumo dalla forma sferica. Una volta generata la nube di fumo, nessuno può guardarci attraverso per una manciata di secondi, impedendo quindi agli avversari dall'altra parte di scoprire la nostra posizione e ai cecchini di tenerci d'occhio. Con un po' d'abilità e spostando la telecamera durante il lancio (tenendo premuto il tasto), si può imprimere una traiettoria curva alla sfera per raggiungere luoghi non visibili come quelli dietro gli angoli.

Tempesta di lame (tasto d'attivazione: X)

La Ultimate di Jett le permette di evocare ben cinque letali coltellini, i quali possono essere lanciati singolarmente con la pressione del tasto sinistro del mouse e tutti insieme con mouse destro. Una volta evocati i coltelli, Jett si muove molto rapidamente (alla stessa velocità con la quale ci si muove equipaggiando il coltello da combattimento) e può eliminare un nemico in un solo colpo se la lama raggiunge la sua testa. La particolarità del lancio dei coltelli consiste nel fatto che questi non solo colpiscono immediatamente il bersaglio, ma che il punto colpito è esattamente quello in cui si sta puntando (a meno che non decidiate di lanciarli tutti insieme). Ciò consente ad esempio di combinare il doppio salto al lancio di un coltello, poiché solo in questo modo potete essere incredibilmente precisi durante i movimenti. Sappiate inoltre che ad ogni uccisione i coltelli si ricaricano, permettendo così ai giocatori più abili di sfruttare al meglio questa opportunità ed eliminare l'intero team avversario.

Planata (tasto d'attivazione: barra spaziatrice)



Un'altra particolare abilità di Jett consiste nella possibilità di planare dopo un salto o dopo l'esecuzione di Corrente Ascensionale tenendo premuto il tasto dedicato al salto. L'esecuzione di questa abilità non richiede cariche e può essere effettuata ogni volta che se ne ha il bisogno. Sappiate però che la planata di Jett produce un bel po' di rumore ed è meglio utilizzarla quando non ci sono avversari nei paraggi.



