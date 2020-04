Valorant Closed Beta, guida: come ottenere l'accesso anticipato al gioco

Mancano ormai pochi giorni al debutto ufficiale della Closed Beta di Valorant e sono in moltissimi i giocatori che non vedono l'ora di sbloccare l'accesso a questa versione non definitiva dello sparatutto tattico targato Riot Games.

Iniziamo subito col chiarire un aspetto molto importante della beta di Valorant: gli sviluppatori non hanno voluto legare l'accesso a delle tradizionali chiavi e chiunque voglia avere l'opportunità di essere selezionato dovrà necessariamente guardare una delle dirette streaming su Twitch sperando che il sistema sblocchi l'accesso sul suo profilo tramite i Twitch Drop. Per fare in modo che il proprio account Twitch possa ricevere la beta è necessario innanzitutto disporre di un account sul sito ufficiale di Valorant che può essere creato da zero o partendo da quello Riot Games già esistente (se disponete di profilo su League of Legends o uno degli altri titoli della software house ). Per procedere alla creazione del profilo basta visitare il sito ufficiale del gioco e, sulla destra, selezionare "Creane uno" per dare vita ad un nuovo profilo oppure "Accedi" per riutilizzare il vostro vecchio account Riot Games. Una volta ottenute le credenziali d'accesso, potete procedere al collegamento con Twitch direttamente dal pannello delle impostazioni della piattaforma di streaming, assicurandovi che in corrispondenza della scheda Riot Games (contrassegnata da un'icona rossa con un pugno bianco) vi sia la dicitura: "Il tuo account Riot Games è collegato".

Se tutto è andato bene, vi basterà guardare dal prossimo 7 aprile 2020 uno degli streamer su Twitch che giocano la beta e hanno i drop attivati. Per scoprire se un canale ha i drop attivati basta notare la dicitura: "Drop abilitati! Guarda per avere la possibilità di guadagnare ricompense." Nel caso in cui doveste ricevere l'accesso alla Closed Beta di Valorant, riceverete un'email e una notifica su Twitch e potrete procedere al download e all'installazione del client senza bisogno di inserire alcun codice sul sito ufficiale.