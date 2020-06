Valorant, Combustione: guida alle ricompense gratis della Stagione 1

Da poche ore ha fatto il proprio debutto nella sua versione definitiva lo sparatutto tattico in prima persona Valorant, l'ultima fatica di Riot Games. Ad accompagnare il lancio del gioco c'è anche la prima stagione, chiamata Combustione - Atto 1, che offre agli utenti numerose ricompense Premium e gratuite.

Come nel più classico dei titoli a supporto continuo, anche Valorant implementa un Pass Stagionale ricco di oggetti e anche chi decide di non acquistare a circa 10 euro la versione Premium può ottenere un bel po' di ricompense in maniera del tutto gratuita.

Ecco di seguito gli oggetti gratis e il livello da raggiungere per ottenerli:

Livello 5: Carta “In cerca di gruppo”, titolo “Giocatore di squadra”

Livello 10: Ciondolo Moneta EP 1 2020

Livello 15: 10 Punti Radianite, titolo “Primo giorno”

Livello 20: Spray “Saliera”

Livello 25: 10 Punti Radianite, Carta “Fondatore MMXX”

Livello 30: Ciondolo “Cristallo di Radianite”

Livello 35: 10 Punti Radianite, titolo “Lupo solitario”

Livello 40: Spray “Tatticorso”

Livello 45: Ciondolo “Tostapane”

Livello 50: Carta "MMXX EP1", skin per la pistola Classic “Kingdom”

Va precisato che l'unico modo per salire di livello è quello di accumulare esperienza giocando una delle due modalità attualmente disponibili (Classica e Spike) e completando le missioni a tempo.

