Valorant: come risolvere tutti gli errori e i problemi all'avvio

Con il successo riscosso da Valorant, sono sempre di più i giocatori incuriositi dal nuovo FPS competitivo di Riot Games. Purtroppo alcuni utenti hanno riscontrato alcuni errori all'avvio del gioco: in questa mini-guida vi spieghiamo come risolverli tutti, in modo da tornare a giocare normalmente.

Sono diversi gli errori tecnici di Valorant in cui ci si può imbattere, e ciascuno di essi è contraddistinto da un codice. Di seguito li elenchiamo tutti, spiegandovi cosa bisogna fare per risolverli e tornare a giocare senza intoppi (la soluzione è indicata alla destra di ogni erroe).

Errore 4 (il tuo nome non è valido): cambiate l'ID Riot al seguente indirizzo.

(il tuo nome non è valido): cambiate l'ID Riot al seguente indirizzo. Errore 5 (l'account ha effettuato l'accesso altrove): effettuate il log-out da tutti gli altri device a cui siete collegati.

(l'account ha effettuato l'accesso altrove): effettuate il log-out da tutti gli altri device a cui siete collegati. Errore 7 (impossibile collegarsi al servizio della sessione): il vostro account potrebbe essere stato sospeso. Controllate la vostra email per maggiori informazioni. Potrebbe anche essere un problema della piattaforma. Controllate Discord e il banner del sito di Valorant.

(impossibile collegarsi al servizio della sessione): il vostro account potrebbe essere stato sospeso. Controllate la vostra email per maggiori informazioni. Potrebbe anche essere un problema della piattaforma. Controllate Discord e il banner del sito di Valorant. Errore 8-21 (problemi con il client Riot): riavviate il client di Riot.

(problemi con il client Riot): riavviate il client di Riot. Errore 31 (impossibile ottenere le informazioni sul nome del giocatore): riavviate il client di Riot.

(impossibile ottenere le informazioni sul nome del giocatore): riavviate il client di Riot. Errore 33 (il processo del client Riot è stato chiuso): riavviate il client di Riot.

(il processo del client Riot è stato chiuso): riavviate il client di Riot. Errore 43 (l'operazione di un sistema è scaduta): riavviate il client di Riot.

(l'operazione di un sistema è scaduta): riavviate il client di Riot. Errore 44 (Vanguard non inizializzato): riavviate il client di Riot, se il problema persiste disinstallate Vanguard e riavviate Valorant.

(Vanguard non inizializzato): riavviate il client di Riot, se il problema persiste disinstallate Vanguard e riavviate Valorant. Errore 45 (è richiesto il riavvio di Vanguard): riavviate il client di Riot, se il problema persiste disinstallate Vanguard e riavviate Valorant.

(è richiesto il riavvio di Vanguard): riavviate il client di Riot, se il problema persiste disinstallate Vanguard e riavviate Valorant. Errore 46 (manutenzione piattaforma): disservizio temporaneo, provate ad accedere al gioco più tardi.

(manutenzione piattaforma): disservizio temporaneo, provate ad accedere al gioco più tardi. Errore 49 (la chat non si è inizializzata): si è verificato un problema con la chat. Riavviate il client Riot.

(la chat non si è inizializzata): si è verificato un problema con la chat. Riavviate il client Riot. Errore 50 (la voce non si è inizializzata): si è verificato un problema con la chat. Riavviate il client Riot.

(la voce non si è inizializzata): si è verificato un problema con la chat. Riavviate il client Riot. Errore 51 (problema nella creazione di un gruppo): si è verificato un problema con il sistema dei gruppi. Riavviate il client Riot.

(problema nella creazione di un gruppo): si è verificato un problema con il sistema dei gruppi. Riavviate il client Riot. Errore 52 (problema con il recupero delle informazioni sulle abilità dei giocatori): riavviate il client Riot.

(problema con il recupero delle informazioni sulle abilità dei giocatori): riavviate il client Riot. Errore 53 (problema con la chat del client Riot): si è verificato un problema con la chat del client Riot. Riavviate il client Riot.

(problema con la chat del client Riot): si è verificato un problema con la chat del client Riot. Riavviate il client Riot. Errore 54 (errore servizio contenuti): Valorant non è riuscito a recuperare i vostri contenuti. Riavviate il client Riot.

Come potete vedere, nella maggior parte dei casi è sufficiente riavviare il client di Riot Games. Se la cosa non dovesse risolvere l'errore, provate a riavviare anche il vostro PC. Se pure in questo caso il problema dovesse continuare a presentarsi, potete contattare il supporto ufficiale del gioco sul sito di Valorant.