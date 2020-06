Valorant: come sbloccare gratis Reyna e gli altri Agenti

Valorant è finalmente disponibile gratuitamente per tutti i giocatori e, almeno inizialmente, è possibile utilizzare solo alcuni degli 11 Agenti presenti nel gioco. In questa guida vi spiegheremo come fare per sbloccare gratis Breach, Cypher, Omen, Raze, Reyna e Viper.

In Valorant esistono due diversi modi per sbloccare gli Agenti attualmente bloccati e quelli che arriveranno in futuro: utilizzare un Gettone Agente e completare i Contratti.

Gettoni Agente

Questo metodo, forse il più rapido, consiste nell'aggiungere al proprio account un gettone speciale che permette all'utente di sbloccare all'istante un qualsiasi Agente. Al momento sono disponibili esclusivamente due Gettoni Agente nel gioco, i quali possono essere ottenuti accumulando esperienza e raggiungendo i livelli 5 e 10 del Pass (non quello stagionale).

Contratti

Una volta raggiunto il livello 10 del Pass e sbloccati i due Gettoni Agente, potrete accedere ai Contratti: si tratta di mini-pass dedicati ai singoli personaggi e divisi in due diversi capitoli. Completando il primo capitolo, ovvero raggiungendo il livello 5, si ottiene l'accesso al personaggio, invece il Capitolo 2 permette di sbloccare una skin unica per le armi. Ricordate che è possibile attivare un solo Contratto alla volta e che per salire di livello è necessario accumulare punti esperienza.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida alle ricompense gratis della Stagione 1 di Valorant.