Valorant: come scaricare gratis lo sparatutto Riot Games

Il nuovo sparatutto tattico in prima persona di Riot Games, Valorant, è ora disponibile in maniera gratuita per tutti gli utenti PC. Scopriamo insieme come fare per scaricarlo e iniziare a giocare sin da subito.

Se siete intenzionati a scaricare Valorant, il primo passo da seguire è quello di visitare il sito ufficiale del gioco. In bella vista nella parte alta del portale è presente il tasto di colore rosa con su scritto "Gioca ora", cliccateci sopra. A questo punto vi apparirà una schermata nella quale potrete decidere se effettuare il login con il vostro account già esistente (se avete giocato a League of Legends, a Teamfight Tactics o altri titoli Riot potete usare lo stesso account) o crearne uno da zero. Creato l'account o effettuato il login, dovrete ora cliccare sul tasto Scarica (visibile nell'immagine qui sotto), visibile solo agli utenti registrati al sito con un account valido: così facendo farete partire il download dell'eseguibile attraverso il quale verranno scaricati tutti i file di gioco. Ricordate che prima di poter avviare il gioco per la prima volta è fondamentale riavviare il PC, poiché senza un riavvio non è possibile per l'anti-cheat Vanguard entrare in funzione.

Va precisato che i requisiti minimi di Valorant sono davvero bassi e anche chi non possiede un PC da gaming ha buone possibilità di giocarci in maniera più o meno fluida.

