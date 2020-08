VALORANT: continua l'esodo dei giocatori da Overwatch per passare all'FPS Riot Games

Prosegue l'esodo dei giocatori da Overwatch. Dopo l'incredibile addio di Sinatraa, molti altri importanti giocatori della Overwatch League hanno deciso di fare il grande passo e abbandonare la lega di Blizzard, attratti da un futuro nella nascente scena competitiva di VALORANT.

Il team VALORANT dei FaZe Clan che si sta via via formando può già contare due ex professionisti della Overwatch League: Corey "corey" Nigra e Zachary "ZachaREEE" Lombardo e, secondo un report di ESPN, ora dovrebbero arrivarne altri due. Andrej "Babybay" Francisty e Shane "Rawkus" Flaherty, entrambi recentemente ritirati dalla League.

I due dovrebbero infatti presto entrare a far parte del roster di VALORANT dei FaZe Clan anche se non c'è ancora l'ufficialità. Rawkus, si è ritirato solo lo scorso fine settimana dopo aver passato l'intera carriera con gli Houston Outlaws, e ha già in mente di intraprendere una lunga carriera in VALORANT.

Se Rawkus e Babybay dovessero essere reclutati effettivamente dai FaZe Clan, la squadra sarebbe composta da ben quattro ex giocatori di Overwatch. ZachaREEE e Corey sono stati entrambi famosi DPS rispettivamente dei Dallas Fuel e dei Washington Justice.

Babybay, invece, è stato un giocatore Atlanta Reign sino a un paio di settimane fa, mentre Rawkus è stato il support per gli Houston Outlaws, come dicevamo, e del Team USA durante le varie edizioni della Overwatch World Cup (2017-2019).

Il quinto e ultimo giocatore dei FaZe, invece, sarebbe l'ex pro player di Counter-Strike: Jimmy "Marved" Nguyen, che ha fatto il suo debutto alle Ignition Series organizzato dai T1. Ora non ci resta che aspettare eventuali conferme: il nuovo roster dei FaZe farà sicuramente il proprio debutto al FaZe Clan Invitational, il prossimo torneo VALORANT delle Ignition Series.