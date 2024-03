Valorant continua a evolversi: la nuova Fase di Premier tra le sorprese dell'ultimo update

Dopo essersi premurati di annunciare il programma del Valorant Champions 2024 di Seul, i ragazzi di Riot Games snocciolano le ricche novità che accompagnano l'ultimo, importante aggiornamento che inaugura l'Atto 2 dell'Episodio 8 del percorso stagionale dello sparatutto multiplayer.

L'elenco delle ricche novità dell'ultima Patch di Valorant parte dalla descrizione della nuova Fase di Premier, con la possibilità di creare una squadra e iniziare a giocare in qualunque momento della Fase senza effettuare alcun genere di iscrizione.

Con l'aggiornamento, inoltre, il sistema deputato a gestire le divisioni provvisorie viene interessato da diverse modifiche, la prima delle quali è relativa al passaggio del sistema di visualizzazione delle divisioni subito dopo la creazione della squadra, con aggiornamenti sui cambi di formazione che vengono fissati dopo aver affrontato il primo incontro della Fase con il proprio team.

Viene inoltre introdotta la protezione per le rivincite delle partite settimanali, come pure l'opzione per cambiare zona in qualsiasi momento prima di giocare la prima partita della Fase. Le classifiche, inoltre, mostrano i risultato dei playoff all'inizio degli stessi, per poter essere fissate dopo 38 ore dal termine; di particolare interesse è poi la novità che riguarda la limitazione delle due partite settimanali da disputare, con i giocatori che non potranno cimentarsi nelle sfide da Free Agent per più squadre nel corso della settimana. Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link al sito di Valorant con le note complete dell'ultima Patch.