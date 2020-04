Valorant e Coronavirus: Riot rassicura gli utenti sul periodo d'uscita

Se siete tra i futuri giocatori di Valorant preoccupati per il possibile impatto del Coronavirus sullo sviluppo del gioco, sappiate che Riot Games ha pubblicato un breve filmato per fare il punto della situazione.

Nel video in questione vediamo l'executive producer, Anna Donlon, rassicurare i fan della software house circa il periodo d'uscita del gioco, che continua ancora oggi ad avere come finestra di lancio l'estate del 2020. La sviluppatrice ha anche confermato che tutti i suoi colleghi sono al sicuro e stanno continuando a lavorare al progetto da casa, situazione che non dovrebbe avere particolari influenze sull'andamento della Closed Beta di Valorant, il cui arrivo è previsto per domani, 7 aprile 2020. Certo, potreste incappare in qualche bug e i server potrebbero non avere le prestazioni promesse per la versione finale del gioco, ma tutto dovrebbe procedere senza gravi problemi e, soprattutto, senza ritardi.

Prima di lasciarvi al filmato di Riot Games, vi ricordiamo che nel corso delle ultime ore sono trapelate le informazioni su un nuovo agente di Valorant che prende il nome di Raze ed è specializzata nell'utilizzo di esplosivi.

Se siete curiosi di scoprire ulteriori dettagli sul titolo, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro provato della beta di Valorant a cura di Giovanni Calgaro.