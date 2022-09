VALORANT: un cosplay di Jett pronta a scatenare devasto con le armi in pugno

Secondo alcuni rumor, Riot Games distribuirà VALORANT anche su dispositivi mobile. In attesa di conferme o eventuali smentite ufficiali, la community dello shooter free to play pubblicato nel 2020 dagli autori di League of Legends si è riaccesa.

La luce dei riflettori è puntata su VALORANT e tra i fan si stanno diffondendo numerosi cosplay. Uno di questi celebra Jett, l'agente proveniente dalla Corea del Sud. Jett è l'identificativo di Sunwoo Han, fuggita dal suo paese in seguito a un incidente relativo ai suoi poteri radianti. Reclutata dal Protocollo VALORANT, diviene una minaccia mondiale a causa di un secondo incidente che quasi distrusse Venezia. Jett è forse l'agente migliore di VALORANT per la mappa Ascent.

In questo cosplay di Jett da VALORANT vediamo la giovane donna dalla pelle chiara, gli occhi azzurri e i capelli color argento legati con una coda, imbracciare le armi. Negli scatti condivisi dal fotografo giapponese conosciuto su Instagram come Ipan, Jett maneggia con cura il suo kunai e prendere la mira con il suo fucile d'assalto rosso.

A interpretare Jett è la cosplayer Jennifer Theresia S., che su Instagram trovate con il nickname di @jetsukii. Per l'occasione, l'artista ha indossato la giacca smanicata celeste su cui è rappresentato il logo Tailwind. Completano l'outfit dei guanti neri, un pantalone scuro e i vari accessori di cui è dotata Jett. A causa delle normative vigenti, la cosplayer indossa anche una mascherina.