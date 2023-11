Valorant: un cosplay di Jett sfuggente e letale dall'orientale Fumika

Mentre i Novo CC festeggiano la vittoria del Red Bull Campus Clutch, torneo italiano che si è svolto durante Lucca Comics & Games 2023, i preparativi per il Campionato Mondiale di Valorant procedono senza intoppi. Presto, i campioni italiani dovranno affrontare altri 48 team provenienti da tutto il mondo nella competizione al vertice degli eSports.

Mentre le squadre migliori al globo attendono l'inizio del campionato che sancirà i prossimi migliori al mondo, i giocatori di Valorant affrontano l'Episodio 7 dell'Atto III. Le novità portare da questa nuova stagione non sono poche e comprendono in primis il nuovo Agente ISO. Personaggio che agisce sul campo di battaglia come Duelist, possiede poteri e abilità in grado di domare la squadra nemica. Oltre al nuovo Agente, l'aggiornamento porta a numerose novità nel campo cosmetico, con nuove skin e mimetiche.

Come la new entry ISO, anche Jett è una Duelist. La vediamo meglio nella sorprendente interpretazione della cosplayer orientale Fumika Owo, che replica una delle movenze con cui appare nelle schermate di gioco. Con un kunai tra le mani e i suoi poteri del vento già attivi, in questo cosplay da Valorant Jett è pronta a fare suo il terreno di gioco.

Jett è un'orgogliosa rappresentante della sua patria, la Corea del Sud, che ha uno stile di combattimento rapido che le permette di sfuggire da qualsivoglia rischio. Aggirando gli scontri a viso aperto, elimina i nemici di soppiatto senza che nemmeno se ne rendano conto.