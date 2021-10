Valorant: un cosplay di Killjoy incarnata dalla splendida Larissa Rochefort

Riot Games si è fatta un nome negli anni in particolare per League of Legends e per tutti i prodotti ad esso connessi. Nonostante il MOBA componga ancora oggi una grossa fetta dello studio, negli ultimi anni abbiamo visto anche un'altra produzione che esula dal brand nato nel 2009, ovvero lo sparatutto gratuito Valorant.

Valorant ha visto la luce nel 2020 dopo essere stato annunciato l'anno prima con Project A ed è il primo brand di Riot Games a non essere intrecciato a League of Legends. Dopo Teamfight Tactics, Wild Rift e Legends of Runeterra abbiamo quindi conosciuto personaggi appartenenti a un mondo completamente diverso che continua ad aggiornarsi. Anche a un anno e oltre dall'uscita, Valorant ha pubblicato la patch 3.06 con le sue modifiche e aggiornamenti.

Questo mondo ruota intorno agli agenti, ovvero i personaggi giocabili. Questi sono suddivisi in vari ruoli e inseriti pian piano da Riot Games nelle meccaniche di gioco. Nella patch 1.05 Valorant introdusse la sentilla Killjoy, una giovane e geniale tedesca capace di muoversi per il campo e annichilire i nemici grazie alle proprie invenzioni. La cosplayer Larissa Rochefort ha deciso di interpretarla: ecco quindi il suo cosplay di Killjoy da Valorant con tutti i frutti del suo lavoro.

L'ultimo agente inserito in Valorant è Kay/O, con il quale il gioco continua ad ampliare il suo roster.