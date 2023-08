Valorant: un cosplay di Sage armata di fucile d'assalto da Xhemyd

Pare che finalmente Riot Games si stia decidendo a spostarsi anche su console. Sembra che Valorant stia per arrivare su PlayStation e Xbox, come lasciano trapelare le nuove posizioni lavorative aperte tra lo staff del team di sviluppo della casa californiana. In attesa di questo ipotetico porting, è la cosplayer Xhemyd a prendersi la scena.

L'ufficialità dell'approdo dell'hero shooter su PlayStation e Xbox è ancora lontana, ma nel mentre Riot consolida il suo legame con gli eSport. Le iscrizioni per il Red Bull Campus Clutch di Valorant sono state aperte e i giocatori già si preparano alla competizione che potrebbe portarli alle finali nazionali a Lucca Comics & Games e a quelle mondiali a Istanbul.

Tra gli Agenti che potrebbero portare i giocatori alla vittoria finale troviamo Sage, il bastione della Cina che sul campo di battaglia trasuda sicurezza per i suoi compagni di squadra. Nel ruolo di Guardiana, infatti, è in grado di rianimare gli alleati caduti sotto i colpi avversari, guarire dalle ferite e persino creare delle barriere in grado di fornire punti di copertura.

In questo cosplay di Sage da Valorant vediamo tuttavia l'Agente votarsi non più alla difesa, ma all'attacco. Imbracciato il suo fucile d'assalto, Sage tiene nel mirino uno dei nemici che mette in pericolo la vita dei suoi compagni.