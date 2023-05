Valorant: un cosplay di Sage, la sentinella dalla Cina

Riot Games ha dato il via ai giochi con l'introduzione dell'Episodio 6 - Atto III in Valorant, un importante aggiornamento che ha portato all'introduzione di un nuovo Agente e del modello Radiant Entertainment System. Mentre i giocatori ci danno dentro con questo nuovo pass battaglia, gli appassionati vengono sorpresi dalla cosplayer Xhemyd.

L'ultimo aggiornamento del tactical shooter sviluppato da Riot Games ha introdotto un nuovo agente. I giocatori di Valorant hanno conosciuto Gekko, un Demolitore che domina il campo di battaglia al fianco dei suoi piccoli amichetti.

A ogni modo, in attesa di notizie sui restanti due nuovi agenti in arrivo su Valorant nel 2023, il pubblico è stato costretto a interrompere la partita per ammirare l'interpretazione dell'artista Xhemyd. In questo cosplay di Sage da Valorant torniamo dunque al fianco della Guardiana della Cina.

Sage è l'ultimo bastione della Cina, in grado di infondere sicurezza nei suoi alleati. Grazie alle sue fenomenali abilità, è in grado di rianimare i compagni caduti ed evitare anche gli attacchi più potenti. In mezzo al caos più totale del campo di battaglia, Sage è una roccaforte sicura.

Sage è una donna dalla pelle chiara e dai capelli lunghissimi raccolti in una coda. Indossa un sottabito nero, a cui è abbinata una veste bianca con dettagli verdi. Nello scatto condiviso sui social la vediamo lanciare una delle sue abilità curative.