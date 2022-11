VALORANT: un cosplay di Viper immersa nelle sue tossine

Il cast di personaggi di VALORANT continua ad ampliarsi con il recente arrivo dell'agente Harbor, ma la community è molto affezionata ai protagonisti per che lungo tempo hanno fatto compagnia all'utenza. Puntiamo dunque i riflettori su Viper, l'agente presente sin dalla closed beta del FPS multiplayer di Riot games.

Viper, il cui vero nome è Sabine Callas, è una scienziata americana che in seguito a un misterioso incidente ha perso tutto ciò che aveva. Da quel momento in poi il suo unico obiettivo fu quello di perseguire la vendetta. Callas è uno dei fondatori del progetto VALORANT, diventandone il suo secondo agente, nonché uno dei membri più esperti. Attraverso le sue armi chimiche velenose controlla il campo di battaglia e ostruisce la visuale nemica. Se le tossine non uccidono i suoi avversari, lo fanno i suoi subdoli giochi mentali.

Viper ha capelli neri e occhi verdi, e indossa una tuta attillata verde e dei guanti che rilasciano gas tossici. Quando usa la sua abilità suprema, la maschera che indossa in viso si trasforma in una maschera antigas che le copre l'intero volto. Sulla schiena porta un contenitore che trasporta le tossine che usa in battaglia. Sarà Viper a dominare gli scontri nei VALORANT Challengers League Italy 2023?

In questo cosplay di Viper da VALORANT vediamo la Callas mettersi il fucile in spalla immersa nella nebbia tossica da lei rilasciata. A interpretare la protagonista è la cosplayer Angelina Chernyak, presente su Instagram con il nome di @lil_g_cosplay.