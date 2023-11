Valorant: un cosplay di Viper a tu per tu con gli occhi della serpe

Valorant è lo sparatutto tattico di Riot Games, la software house celebre per in tutto il mondo per League of Legends. Con le sue entusiasmanti partite competitive 5 vs.5 e il suo roster di eroi affascinante e variopinto, Valorant è uno degli FPS più giocati dalla community.

Uscito nel 2020 su PC, pare che il titolo stia per approdare su nuovi lidi. Secondo alcune fonti, infatti, Riot Games sarebbe intenzionata a portare Valorant su PlayStation e Xbox, così da ampliare il suo bacino d'utenza e andare in cerca di nuove fortune.

Nel mentre che questa notizia vengano confermata in via ufficiale, Valorant continua ad aggiornarsi. Solamente da pochi giorni l'FPS tattico ha ricevuto la patch 7.08 che introduce migliorie generali alle schermate di selezione, aggiornamenti agli eroi in gioco e tanto altro ancora. Ciò, a qualche settimana di distanza dal Game Changers di Valorant, il torneo globale di eSports a cui parteciperanno i migliori team al mondo.

L'attesa per l'evento che si terrà tra novembre e dicembre 2023 cresce, ma è questo cosplay di Viper da Valorant a prendersi la scena. Stratega di origini statunitensi, Viper sfrutta le sue conoscenze scientifiche per dispiegare dispositivi altamente tossici sul campo di battaglia. Offuscata la visione dei nemici, se non sono le tossine a finire gli avversari, sarà lei a infliggere il colpo di grazia. Nell'interpretazione condivisa dalla cosplayer Ari.Anna13 vediamo una coraggiosa Viper a tu per tu con gli occhi della serpe. Senza la sua tipica tuta verde, ma in body scuro e con la maschera sul volto, l'eroe di Valorant addomestica persino il serpente velenoso.