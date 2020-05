VALORANT: cresce l'hype, il primo Twitch Rivals scalda i motori

Riot Games, come sappiamo, ha una partnership con Twitch per VALORANT e ora pare che la prima iniziativa ufficiale sarà un Twitch Rivals da 200.000 Dollari.

L'evento segnerà il debutto ufficiale del titolo nell'alta società videoludica, visto che mancano solo cinque giorni all'uscita.

In un comunicato stampa, Twitch ha dichiarato: "Dopo una closed beta da record, lo sparatutto tattico VALORANT verrà rilasciato il 2 giugno. Per festeggiare, i Twitch Rivals stanno collaborando con Riot Games per realizzare il primo set di eventi competitivi per VALORANT nel suo grande weekend di apertura. Questi eventi si estenderanno in tutto il mondo, con la partecipazione di alcuni dei migliori content creator in Nord America, Brasile, LATAM, Europa, Corea e Giappone. "

La notizia fa parte di una più ampia collaborazione di Twitch con il Summer Game Fest organizzato da Geoff Keighley. Non ci sarà solo il Rivals di VALORANT, dunque.

Twitch ospiterà i reveal delle prossime console, dei titoli 2K e dell'iniziativa Indie Showcase. Twitch organizzerà anche un concorso per sviluppatori a fine giugno. l'evento vedrà gli studi indipendenti collaborare con studenti per aiutarli a creare piccoli giochi in sole 48 ore. Le finali saranno ovviamente trasmesse su Twitch.