Valorant, il director lascia lo sviluppo: Ziegler lavorerà a qualcosa di nuovo

Joe Ziegler, Game Director di Valorant, ha annunciato di aver lasciato lo sviluppo del gioco che ha contribuito a plasmare nel corso degli ultimi otto anni. D'ora in avanti, a ricoprire il suo ruolo ci penserà Andy Ho.

"È con molta emozione e con il cuore colmo di gratitudine che vengo a darvi una notizia oggi", scrive Ziegler sul sito ufficiale di Valorant. "Dopo 8 anni di lavoro su Valorant, in cui l'ho creato da zero insieme a un team di sviluppatori scrupolosi e pieni di passione che hanno lavorato senza sosta per servirvi con tutto il rispetto e l'ammirazione che meritate, cedo il testimone di Game Director del nostro sparatutto tattico al mio caro amico Andy Ho".

A proposito del suo collega, ha aggiunto: "Sono fiero di poter dire che Andy ha dedicato molti anni a Valorant, e i suoi standard elevati sono di ispirazione per chiunque collabori con lui. Sono pienamente convinto che farà continuare a crescere ed evolvere Valorant, anno dopo anno, facendolo diventare ancora migliore di quanto avrei potuto immaginare".

Di cosa si occuperà Ziegler in futuro? A quanto pare, non è ancora pronto a rivelarcelo: "Per quanto mi riguarda, mi metterò all'opera su qualcosa di nuovo (ma è ancora un segreto...) nella speranza di riuscire ad avere un impatto anche solo lontanamente paragonabile a quello che Valorant ha già avuto fino a ora". In ogni caso, Ziegler ha assicurato che non si allontanerà definitivamente dal gioco e dal team, ai quali continuerà a fornire il suo supporto.