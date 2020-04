Valorant, DOOM Eternal, Magic: tutti gli appuntamenti della settimana su Twitch

Inizia una nuova settimana e come di consueto vi proponiamo il palinsesto del canale Twitch di Everyeye.it, sempre più ricco di dirette speciali e appuntamenti quotidiani che vi terranno compagnia dalle prime ore del mattino e fino alla tarda serata.

Oltre ai consueti Q&A e approfondimenti, questa settimana andranno in onda anche dirette incentrata su Magic The Gathering Ikokia, Valorant, The Last of Us, GTA Online, Apex Legends, DOOM Eternal e Call of Duty Warzone, di seguito tutte le trasmissioni previste fino al 26 aprile.

Lunedì 20 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 13:00 - Valorant feat Giorno Gaming

Ore 15:00 - Magic the Gathering: Ikoria

Ore 17:00 - The Last of Us

Ore 21:30 - Valorant feat Kikachan87

Martedì 21 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Todd e Mottura

Ore 14:00 - Q&A Cinema

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - GTA Online

Ore 19:00 - Apex: Legends feat il Green

Ore 21:00 - Destiny 2 feat. Giorno Gaming

Mercoledì 22 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Ale

Ore 14:00 - Q&A Tech

Ore 15:00 - My Time At Portia

Ore 17:00 - Fallout 76: Wastelanders

Ore 21:00 - RadioEye

Giovedì 23 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Todd

Ore 13:00 - DOOM Eternal

Ore 15:00 - XCOM: Chimera Squad

Ore 17:00 - Trials of Mana

Ore 19:00 - Call of Duty: Warzone feat Il Green

Ore 20:00 - 7 Giorni: Il Rotocalco di Everyeye.it

Ore 21:00 - Valorant feat. GiornoGaming

Venerdì 24 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con il Fossa

Ore 13:00 - Predator: Hunting Grounds

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Super Smash Bros. feat. Cydonia

Ore 21:00 - A tutto indie: The Suicide of Rachel Foster feat Be_Frankie

Sabato 25 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 15:00 - Path of Exile

Ore 17:00 - Grandblue Fantasy: Versus feat SchiacciSempre

Ore 21:30 - Valorant feat Kikachan

Domenica 26 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Gabriele e Mottura

Ore 15:00 - Rocket League

Ore 17:00 - Star Citizen

Vi aspettiamo tutti i giorni in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, se non riuscite a seguirci live, vi ricordiamo che le trasmissioni più interessanti saranno disponibili anche sul canale YouTube Everyeye On Demand. I Q&A di Everyeye.it ed i Talk Showpotranno essere fruiti anche come Podcast su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.